Lazio, vittoria a Venezia: finisce 3-1. Il Bologna di Mihajlovic batte il Sassuolo

Maurizio Sarri mette tre punti importantissimi sotto l’albero. La Lazio batte il Venezia per 3-1. Apre subito Pedro, sempre più bomber e trascinatore di una squadra orfana di Ciro Immobile. Poi pareggia Forte. Nella ripresa la spizzata di Acerbi porta in vantaggio i suoi. Luis Alberto cala il tris nel finale. Vittoria fondamentale per i biancocelesti che terminano bene l’anno e rimangono attaccati alla zona europea. Il Venezia la chiude anche in dieci con l'espulsione nel finale di Tessmann. Fa festa anche Sinisa Mihajlovic con il suo Bologna. Tre a zero secco in casa del Sassuolo e 27 punti in classifica. Bottino importante. I primi gol nei 45': prima Orsolini, poi Hickey. Nel finale segna pure Santander. La squadra di Dionisi non riesce mai riaprire la partita. Finisce così la serie di sei partite senza ko. Al Mapei festeggiano i rossoblù. Finisce invece la serie di sei partite senza ko per Dionisi, che resta dodicesimo a 24 punti.

Classifica Serie A Venezia-Lazio 1-3 La Lazio parte forte e al 3’ trova subito il gol del vantaggio con Pedro. Lo spagnolo raccoglie palla dalla trequarti, si invola verso l’area e dopo un doppio passo scarica il pallone in rete. Il Venezia però, con coraggio e a testa alta, accetta di giocare a viso aperto e sotto la pressione biancoceleste. Alla mezz’ora bel cross di Aramu per la testa di Forte, lasciato troppo solo da Luiz Felipe. La girata è vincente e vale l’1-1. Il fine primo tempo si chiude in parità. Nella ripresa i biancocelesti iniziano di nuovo bene. Calcio d’angolo di Cataldi, Acerbi la sfiora con la spalla e fa 2-1. Zanetti cambia, Sarri fa lo stesso. Il Venezia prova a spingere, la Lazio è bassa e prova con le ripartenze. Occasione ghiotta al 90' con Ebuehi, che mette dentro un pallone interessante messo in angolo da Milinkovic. Al 91' espulso Tessmann per fallo su Luis Alberto. Proprio il Mago, allo scadere, trova la rete del 3-1 finale su assist di Milinkovic. Festeggiamenti sotto il settore ospiti. È il regalo di Natale. Tabellino Venezia-Lazio