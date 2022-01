Roma-Juve, le pagelle: Szczesny serata eroica

Juventus, le pagelle dei bianconeri

SZCZESNY 9 Torna in quello che una volta era il suo stadio e si esalta in maniera incontenibile contribuendo a trasformare una serataccia da dimenticare - trascorsa imprecando e raccogliendo palloni nella rete - in una serata sublime. Oltre al rigore parato a Pellegrini (all’andata s’era opposto a Veretout), il portiere sfodera una uscita su Abraham di una precisione chirurgica. Eroico.

CUADRADO 6 All’inizio va in difficoltà, fatica a reggere le incursioni di Felix e rinuncia a farsi vedere in fase di possesso. Si fa anche ingenuamente ammonire e - diffidato - salterà mercoledì la Supercoppa contro l’Inter. Ma fa anche cose buone e la grande rimonta passa pure dalla sua convinzione.

DE LIGT 5 Serata no, serata scomposta. Vive un ritorno ad un passato in cui le sue entrate (a braccia mal gestite) costavano caro. Provoca un rigore, si fa espellere (per doppia ammonizione)... Capita. In società prendono nota e mettono da parte: roba da tenere a mente per il prossimo incontro con Raiola. Posto che, però, le enormi qualità del difensore olandese vanno ben oltre una partita sbagliata.