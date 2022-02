Diretta Torino-Venezia ore 20.45: come vederla in tv e in streaming e formazioni ufficiali

TORINO - Dopo la sconfitta di Udine, il Torino di Juric cerca il riscatto contro il Venezia. Il tecnico granata perde Praet per un infrazione al quinto metatarso del piede. Il fantasista sarà costretto ad operarsi e salterà tra i due o i tre mesi di campionato (rischia di aver chiuso in anticipo la sua stagione). Juric ha chiesto ai suoi una risposta immediata: "Abbiamo fatto tante cose positive fino ad ora ma a Udine abbiamo perso negli ultimi minuti; ecco perché domani dobbiamo riprendere la nostra corsa", ha dichiarato Ivan Juric. Mi aspetto una partita al limite perché il Venezia è una squadra che sta lottando per salvarsi, i veneti sono una squadra veloce e ben allenata, ed è piena di talenti, molti di loro sono sconosciuti ma chi segue lo sa". Zanetti spende importanti parole d'elogio verso i granata. "Il Torino è una squadra forte, che ti sbrana e viene a prendere altissima, senza farti uscire dall'area. Per noi sarà una trasferta difficile, ma la serie A è questa, noi ci giochiamo la storia, in tanti ci vedevano già morti a gennaio, e invece siamo qui e lottiamo, dobbiamo aver fiducia".