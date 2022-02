Diretta Milan-Sampdoria ore 12.30: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e streaming

MILANO - Operazione sorpasso in casa Milan. L'undici di Pioli contro la Sampdoria va a caccia del terzo successo consecutivo tra campionato e Coppa Italia. I tre punti consentirebbero ai rossoneri di compiere il sorpasso sull'Inter capolista approfittando del pareggio del Maradona. Negli ultimi mesi i rossoneri sono andati molto bene contro le big incontrando qualche difficoltà con le squadre di medio bassa classifica. Pioli, in conferenza stampa, ha cercato di alzare la guardia: "Continuiamo a pensare di partita in partita. Siamo chiaramente soddisfatti delle ultime due gare ma ora la nostra testa è solo sulla partita con la Samp". Di fronte, dunque, i blucerchiati dell'ex Giampaolo reduci dalla roboante vittoria per 4-0 ai danni del Sassuolo: "Tutte le partite mettono in palio i tre punti - ha detto il tecnico in conferenza stampa - non voglio che la squadra parta già battuta. Non perdiamo prima di cominciare".