Diretta Spezia-Fiorentina ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

LA SPEZIA - Reduce da quattro gare senza sconfitte (tre vittorie, tra cui quella a San Siro con il Milan, e un pareggio) lo Spezia di Thiago Motta non vuole smettere di fare punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Allo Stadio Alberto Picco sale però una Fiorentina (allenata dall'ex aquilotto Vincenzo Italiano) rilanciata dalla vittoria esterna sull'Atalanta in Coppa Italia, che è valsa la qualificazione alle semifinali contro la Juventus. Nelle ultime settimane è mancata la continuità di risultati ai viola, che sono passati dal 6-0 casalingo sul Genoa ai pesanti ko con il Torino (4-0 in trasferta) e la Lazio (3-0 a Firenze). All'andata, il 31 ottobre, la Fiorentina si è imposta per 3-0 sullo Spezia grazie a una tripletta di Vlahovic, che ormai però veste la maglia della Juventus...