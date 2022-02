Fiorentina-Udinese va giocata: la decisione del giudice sportivo

TORINO - Nessun 3-0 a tavolino: Fiorentina-Udinese si deve giocare. Il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha deciso che il match della prima giornata di ritorno, originariamente in programma lo scorso 6 gennaio ma non disputato per l'assenza della squadra ospite, deve essere recuperato. "Avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie, è avviso di questo Giudice che il dispositivo finale interdittivo del provvedimento della ASL friulana possa validamente costituire un caso di forza maggiore, declinato sotto le modalità dell'esimente per factum principis - scrive Mastrandrea per motivare la decisione -. A ciò deve aggiungersi che nessun particolare addebito, anche in termini di carenza di una perfetta diligenza o, al contrario, di compartecipazione causale, può essere imputato alla società Udinese, a fronte di una siffatta tipologia di provvedimento della ASL (al momento valido ed efficace) e, non da ultimo, del contegno tenuto dalla medesima società nella fattispecie". La Lega Serie A dovrà ora decidere quando recuperare il match.