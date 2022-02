Diretta Roma-Verona ore 18: come vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

ROMA - La Roma di Mourinho cerca di ritrovare le certezze perdute nelle prime gare di febbraio, che hanno visto i giallorossi eliminati dall'Inter in Coppa Italia e pareggiare due volte (con Genoa e Sassuolo) in campionato. Nella Capitale scende il Verona di Igor Tudor, reduce dal successo per 4-0 nel derby del Triveneto contro l'Udinese e distante soltanto 4 punti dalla Roma. I precedenti allo Stadio Olimpico sorridono ai padroni di casa, che non perdono contro gli scaligeri da quasi 40 anni (1-0 per il Verona grazie a un rigore di Mascetti il 28 gennaio 1973, peraltro sul campo neutro di Arezzo). Nella partita di andata i gialloblù si sono imposti per 3-2, grazie al guizzo decisivo di Faraoni al 63'.