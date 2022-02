Diretta Udinese-Lazio ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

UDINE - L’Udinese cerca il riscatto dopo il pesante 4-0 rimediato contro il Verona: “La Lazio è sicuramente una squadra forte che nonostante le assenze merita di stare ai vertici. È reduce da una buona gara in Coppa su un campo difficile contro una squadra tosta ha difeso il risultato con onore e ha proposto un buon calcio”, le parole dell’allenatore Cioffi. I biancocelesti, reduci dal 2-1 in casa del Porto, in campionato vogliono mantenere il ritmo da Champions: 4 risultati utili consecutivi e zero gol incassati. Qualche numero: la Lazio ha vinto 10 delle ultime 14 sfide di campionato contro l’Udinese (3N, 1P), mantenendo ben 10 volte la porta inviolata – l’unico successo friulano è arrivato nel novembre 2020 all’Olimpico (1-3).