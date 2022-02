Diretta Fiorentina-Atalanta ore 12.30: formazioni ufficiali, come vederla in tv e in streaming

FIRENZE - Prima uscita per la nuova Atalanta, che ieri ha ufficializzato il passaggio delle quote di maggioranza ai nuovi investitori italo-americani guidati da Pagliuca. I nerazzurri cercano sul campo della Fiorentina di sfruttare il pareggio della Juventus nel derby, per provare ad agganciare il quarto posto. Obiettivo che diventa anche il sogno proibito dei viola. Al termine della sfida contro il Torino, Massimiliano Allegri ha indicato la Fiorentina come possibile candidata ad un posto in Champions. "Mi ha fatto piacere, anche se non me lo aspettavo - ha risposto Italiano -. Vuol dire che siamo nei pensieri delle altre squadre, che siamo diventati temibili. Abbiamo due partite in meno rispetto ai bianconeri: è chiaro che se dovessimo fare risultato pieno la classifica ci proietterebbe in una situazione diversa rispetto a quella attuale. Vuol dire che stiamo lavorando bene e bisogna proseguire così".