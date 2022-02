Udinese-Lazio 1-1: Felipe Anderson risponde a Deulofeu

UDINE - La Lazio allunga la sua striscia positiva di risultati utili in campionato, ma non riesce a vincere e avvicinarsi al quarto posto. È 1-1 contro una bella Udinese. Segna Deulofeu al 5', pareggia Felipe Anderson poco prima della fine del primo tempo. Secondo tempo combattuto, brivido finale con la traversa di Molina in pieno recupero. Un punto a testa per Cioffi e Sarri. Il tecnico della Lazio pronto a pensare di nuovo all'Europa League: rischia di perdere Pedro, uscito per infortunio al 23'. Spera di recuperarlo per giovedì in vista del ritorno contro il Porto.

Udinese-Lazio, la cronaca

Come inizia bene la partita l’Udinese. Sponda in area di Perez per Deulofeu, che di destro da buona posizione fa subito 1-0. Lazio sotto dopo appena 5’. Colpiti a freddo, i biancocelesti faticano e rischiano pure di prendere un’altra rete con Makengo che sbaglia clamorosamente da pochi passi. Dopo venti minuti la squadra di Sarri fa registrare zero tiri in porta. Il primo arriva con Cataldi al 22’: Silvestri blocca senza problemi. Pedro alza bandiera bianca, dentro va Cabral. Un problema in più per Sarri. Proprio l’ex Sporting, imbeccato da Milinkovic, non trova la porta alla mezz’ora. Pablo Mari salva l’Udinese su Felipe Anderson, poi allo scadere del primo tempo proprio il brasiliano trova il gol dell’1-1. Punizione di Cataldi, Zaccagni la prolunga, Pipe non sbaglia e pareggia i conti.

Pareggio con brivido finale

Cabral non sfrutta il passaggio di Felipe Anderson: palla al lato. Prima occasione della ripresa firmata Lazio. I biancocelesti pressano più alti e cercano di tenere più il pallone. Udinese meno pimpante, Zaccagni spaventa Silvestri con un tiro a giro che si spenge in curva. Cataldi ammonito, poco dopo tocca pure a Zaccagni. Serie di cambi, spinge la Dacia Arena. Passano i minuti, risale la forza dei bianconeri. Pereyra cade in area dopo un presunto contatto con Milinkovic Savic: Massimi é vicino e dice che si può continuare. Ci prova Beto, palla alta. Strakosha salva su Makengo, nei minuti di recupero traversa di Molina. Emozioni finite, finisce 1-1 per un punto a testa.