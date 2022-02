Bologna-Spezia 2-1: Arnautovic regala la vittoria a Mihajlovic

Arnautovic risponde a Manaj

Prima occasione del match di marca Spezia con una conclusione dal limite di Verde respinta da Skorupski. Risposta immediata del Bologna al 6' con una botta tremenda da fuori di Arnautovic che si stampa sulla traversa. Gli ospiti sbloccano il match cinque minuti dopo con un colpo di testa di Manaj su assist di Reca. La reazione dell'undici di Mihajlovic arriva al 17' con una girata di Arnautovic bloccata dal portiere degli ospiti. Al 36' Barrow scappa via e prova a sorprendere Provedel sul suo palo ma l'estremo difensore dello Spezia riesce a respingere in corner. Quattro minuti dopo bel filtrante di Barrow per Arnautovic che con un preciso diagonale realizza il gol dell'1-1. Al 43' fantastica conclusione al volo di Orsolini ma il portiere dello Spezia fa ottima guardia e mette il pallone in calcio d'angolo.

Serie A, il calendario

Doppietta di Arnautovic, vince il Bologna

Orsolini ci prova anche in apertura di secondo tempo con una conclusione dal limite che esce fuori di poco. Al 55' tentativo dalla distanza di Barrow ma il tiro dell'ex Atalanta viene bloccato in due tempi da Provedel. Cinque minuti dopo grandissima giocata di Orsolini che salta due avversari ma una volta davanti al portiere spara a lato. Al 64' tiro cross di Hickey ma ancora Provedel fa ottima guardia e smanaccia in corner. Al 75' ci prova nuovamente il Bologna con una conclusione di Soriano dal limite. Il tentativo però è centrale e debole e bloccato dal portiere dello Spezia. All'84' i padroni di casa passano in vantaggio con un colpo di testa di Arnautovic su assist di Sansone. Doppietta per l'austriaco che regala il primo successo del 2022 a Mihajlovic.

Serie A, la classifica