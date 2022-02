Genoa-Inter 0-0: fallito l'aggancio in vetta, Inzaghi resta dietro al Milan

GENOVA - L' Inter non sa più vincere. Pari a reti bianche sul campo del Genoa e occasione sprecata per la squadra di Simone Inzaghi , che manca l'appuntamento con il successo per la quarta partita di fila e fallisce così l'aggancio in vetta al Milan (nel pomeriggio fermato sul pari dall'Udinese). I rossoneri (con una gara giocata in più) restano a +2 sui campioni d'Italia che possono recriminare per la traversa colpita nel secondo tempo da D'Ambrosio , mentre i liguri penultimi (quinto pareggio consecutivo per il nuovo tecnico Blessin, ancora imbattuto) incassano un punto che serve a poco per la classifica ma può dare entusiasmo e consapevolezza nella rincorsa alla salvezza .

Le mosse dei tecnici

Inzaghi ritrova Brozovic in regia e Bastoni in difesa, dove concede un po' di riposo a Skriniar per lanciare D'Ambrosio come terzo di destra, mentre davanti Sanchez viene preferito a Lautato Martinez per completare con Dzeko il tandem d'attacco del 3-5-2 nerazzurro. Sull'altro fronte il tedesco Blessin sceglie un 4-2-3-1 in cui è Yeboah a fare da terminale offensivo, supportato sulla trequarti da Gudmundsson, Portanova e da un Melegoni chiamato anche a schermare Brozovic.

Genoa a viso aperto

Il Genoa affronta la gara a viso aperto fin dall'avvio e l'Inter prova subito ad approfittare degli spazi lasciati liberi dai rossoblù: Perisic 'sporca' presto i guanti di Sirigu (3') che vede invece sfilare a lato la conclusione di Calhanoglu (6'), servito da Barella. I padroni di casa non hanno però voglia di stare a guardare e al 7' vanno vicini al gol: palla lunga per Yeboah e sponda per Gudmundsson che però spreca tutto mancando la porta. Ritmi alti e ancora Barella a ispirare i nerazzurri al 14': lancio per Dzeko che fa da torre per D'Ambrosio, pronto a insaccare sul secondo palo ma anticipato da Sirigu che si rifugia in corner. Con il passare di minuti l'Inter prende campo e il comando della partita, ma rischia ancora su una palla persa da Brozovic, con Melegoni che può così calciare dal limite chiamando Handanovic a una parata non semplice (28'). Lo spavento non frena però i campioni d'Italia che continuano ad attaccare, trascinati da Dzeko: vero e proprio regista offensivo, il centravanti bosniaco manda al tiro prima Dumfries (33') e poi Calhanoglu (38') ma il primo calcia fuori e il secondo viene murato mentre al 35' è lui stesso a non arrivare di un soffio su un cross a mezza altezza di Perisic.