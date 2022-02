Salernitana-Bologna 1-1: Zortea replica ad Arnautovic

Non sono arrivati i tre punti salvezza, ma l’1-1 dell'Arechi contro il Bologna può comunque far felice la Salernitana. Nella ripresa, dopo l’iniziale vantaggio di Arnautovic, si è vista una prestazione importante che fa ben sperare per il finale di campionato. Il pareggio, firmato al 72’, è stato opera di Zortea, terzino di proprietà dell’Atalanta e in prestito alla squadra di Nicola. Per i granata però si prospetta un calendario abbastanza impegnativo: Inter (trasferta), Sassuolo (casa) e Juve (trasferta). Ritorno al passato invece per Mihajlovic, che domenica prossima sarà di scena contro il Torino.