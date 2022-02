Diretta Spezia-Roma ore 18.05: probabili formazioni e come vederla in tv e in streaming

La Roma fa visita allo Spezia al Picco (ore 18:05) per invertire il trend negativo in campionato. La squadra di José Mourinho, oggi non in panchina perché squalificato, è partita con due assenze a sorpresa: Sergio Oliveira (fastidio al tallone) e Felix (contusione all'anca), oltre al solito Spinazzola. Disponibile e tra i convocati invece Roger Ibanez. Thiago Motta vuole ricominciare a correre dopo le due sconfitte di fila contro Bologna e Fiorentina: tre punti per allontanarsi dalla zona salvezza.