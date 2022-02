Lazio-Napoli 1-2, il tabellino

ROMA - Il Napoli espugna l'Olimpico e, con il 2-1 inflitto alla Lazio, aggancia il Milan in vetta alla classifica. A sbloccare il match in favore dei partenopei ci pensa Insigne, mentre a ridosso del 90' i biancocelesti trovano il pari con Pedro. In pieno recupero arriva il gol vittoria di Fabian Ruiz che fa esplodere di gioia compagni e tifosi.