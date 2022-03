Inter-Salernitana 5-0: Lautaro e Dzeko show, tripletta e doppietta!

MILANO - Si sbloccano Lautaro Martinez e Dzeko e si sblocca l' Inter, il 5-0 alla Salernitana rimette a posto le cose e scongiura il prolungarsi di un'astinenza da gol fastidiosa che durava da quattro partite tra coppe e campionato. Inzaghi, sotto gli occhi degli ex campioni Eto'o, Materazzi, Sneijder e Pagliuca, premiati prima della partita ed entrati nella Hall of Fame nerazzurra, ritrova sia le firme d'autore dei sui attaccanti - tripletta di Lautaro e doppietta di Dzeko - sia la vittoria che mancava dal match dell'8 febbraio contro la Roma, e si riprende il primo posto in classifica a 58 punti in attesa di Napoli-Milan (l'Inter deve recuperare ancora la sfida col Bologna). Ora l'obiettivo si sposta sul Liverpool in Champions League. Per Nicola un brutto ko che mantiene la sua squadra all'ultimo posto, ma con due gare in meno.

Rispetto allo 0-0 contro il Milan in Coppa Italia Inzaghi cambia solo Perisic con Darmian e conferma la coppia offensiva Dzeko-Lautaro. Anche per Nicola una sola variazione di formazione: out Ribery, rimasto coinvolto in un incidente stradale , al suo posto c'è Mousset .

Barella-Lautaro, doppiette di assist e gol

L'intenzione dell'Inter è quella di scrollarsi di dosso l'astinenza da gol, si fionda in attacco, sbilanciandosi però e favorendo al 4' una clamorosa occasione per la Salernitana che Verdi sciupa incredibilmente, sparando alto con il sinistro da dentro l'area. Da questo momento in poi aumenta il dominio nerazzurro e Lautaro e Barella diventano protagonisti assoluti, con il "Toro" che al 10' prende le misure di testa e poi al 19' spacca la traversa con una bella volée mancina su lancio del centrocampista ex Cagliari. I due si cercano e si trovano, al 22' l'assist del centrocampista è perfetto e l'argentino incrocia con il destro il pallone dell'1-0, sbloccando se stesso (ultima rete il 17 dicembre proprio alla Salernitana) e il digiuno in zona gol dell'Inter. Lautaro è incontenibile, con un altro tiro fa volare in tuffo Sepe, dall'altra parte invece Verdi chiude un contropiede calciando addosso ad Handanovic. Al 40' il raddoppio: il filtrante verticale di Barella innesca il taglio di Lautaro Martinez che controlla, protegge e poi insacca.

Tripletta di Lautaro e doppietta di Dzeko

Nemmeno la pausa tra primo e secondo tempo spegne il furore dell'argentino che al 56', stavolta su invito di Dzeko, si regala la tripletta. Gara ampiamente chiusa, Inzaghi dà minuti a Vidal, Ranocchia e Gosens che alla prima discesa sulla sinistra pesca l'assist per Dzeko al 64'. Altri cinque minuti e il bosniaco scrive il pokerissimo con la doppietta. Sul 5-0 la testa dell'Inter si sposta al Liverpool, dalla panchina entrano anche Gagliardini e Correa per dosare le energie in vista della Champions, ma l'assedio verso la porta di Sepe non finisce. Salvataggi, imprecisione dei tiratori e parate evitano alla Salernitana che il risultato si aggravi ulteriormente.