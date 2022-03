Cagliari-Lazio 0-3, il tabellino

CAGLIARI - La Lazio tiene il passo della Roma e rimane in corsa per un posto in Europa per la prossima stagione, ora ad un punto di distanza grazie alla vittoria in casa del Cagliari. Immobile sblocca il match su rigore, raggiungendo Silvio Piola come miglior marcatore della Lazio in Serie A a quota 143 reti, con Luis Alberto che raddoppia per i biancocelesti prima del riposo. Nella ripresa Felipe Anderson chiude i conti siglando il tris degli uomini di Maurizio Sarri.