Diretta Salernitana-Sassuolo ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

SALERNO - La Salernitana, dopo quattro pareggi consecutivi e la sconfitta al Meazza contro l'Inter (5-0), alle ore 15 cerca punti importanti in chiave salvezza contro il Sassuolo. I granata di Davide Nicola, ultimi in classifica con 15 punti, nella sfida di oggi dell'Arechi hanno bisogno di una vittoria per continuare a sperare, pertanto contro i neroverdi di Dionisi dovranno cercare la seconda vittoria interna del campionato dopo quella conquistata il 2 ottobre contro il Genoa. Di fronte ci sarà una delle formazioni più in forma del campionato. Gli emiliani, infatti, sono reduci da tre vittorie consecutive. Dopo il successo di San Siro contro l'Inter (2-0), sono arrivate le vittorie su Fiorentina (2-1) e Venezia (4-1). Tra Serie A e Serie B Salernitana e Sassuolo si sono affrontate due volte in casa dei campani: vittoria interna per 1-0 il 30 agosto 2008 (Arturo Di Napoli), successo esterno per 4-1 il 15 maggio 2010 (Quadrini, tripletta di Noselli, Siano).