Diretta Fiorentina-Bologna ore 12.30: dove vederla in tv e in streaming e formazioni ufficiali

FIRENZE - La Fiorentina per tornare a vincere dopo i recenti risultati negativi. Il Bologna per capire se il momento più complicato della stagione è finalmente alle spalle. Nella 29esima giornata di campionato i viola di Italiano affrontano i rossiblu guidati da Sinisa Mihajlovic. L'obiettivo è cercare punti per continuare a sognare l'Europa: "Vogliamo ricominciare a gioire. Dobbiamo tornare a vincere e a dare un segnale soprattutto a noi stessi, per reagire dopo tre turni negativi, senza successi. Per questo voglio una Fiorentina concentrata, aggressiva e concreta: dobbiamo confermare le prestazioni e queste sono le caratteristiche che occorre avere". Sinisa Mihajlovic chiede risposte ai suoi e capire se la crisi è alle spalle: "E’ come scalare una montagna. E hai tre scelte quando ci provi: mollare, modificare te stesso per affrontare la strada in maniera diversa o pensare che il percorso si adatti a te".