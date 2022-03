Diretta Udinese-Roma ore 18: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

UDINE - Dopo i pareggi con Lazio e Milan e dal successo contro la Sampdoria, l'Udinese di Cioffi, attualmente al 14° posto a quota 29 punti, a +7 sulla zona retrocessione, ospita alla Dacia Arena la Roma quinta in classifica, reduce da un doppio successo di misura, in campionato nel confronto diretto con l'Atalanta e nella prima sfida degli ottavi di finale di Conference League ad Arnhem con il Vitesse. Esattamente come all'andata - nonostante il nuovo format della Serie A preveda un'asimmetria nel calendario del girone di ritorno rispetto alle prime 19 gare - la sfida contro i friulani, decisa all'Olimpico da un gol di Tammy Abraham, anticipa il derby.