Verona-Napoli 1-2, il tabellino

VERONA - Torna a vincere il Napoli, che espugna il Bentegodi di Verona (2-1). Decisiva la doppietta del nigeriano Osimhen, che ha siglato un gol per tempo. Solo per le statistiche la rete veronese di Faraoni, che aveva riaperto la partita. Azzurri momentaneamente secondi a quota 60, in attesa della sfida di stasera dell'Inter.