B-a-s-t-a con questi arbitri

Da ieri sera, Guida & Massa hanno iscritto il loro nome a caratteri cubitali nella storia del campionato, capitolo senza pudore. Un campionato bellissimo come la lotta scudetto più entusiasmante degli ultimi dieci anni, eppure sistematicamente condizionato da questi errori sesquipedali. Non hanno nessuna giustificazione, nessuna attenuante, nessuna scusante. B-A-S-T-A Rocchi. E non ricominciamo con la solfa secondo la quale se l’arbitro in campo non si accorge di un rigore visto anche su Marte, il Var non può farci nulla: se c’era un episodio da rivedere sul campo, l’episodio era questo e se Massa non ha chiamato Guida, peggio ancora. Ne abbiamo le tasche piene delle arrampicate sugli specchi dettate dall’istinto di autodifesa di una categoria che, anziché sfruttare lo strumento tecnologico per sbagliare di meno, continua a sbagliare di più. Ne abbiamo abbastanza di un regolamento bizantino, ampolloso, cervellotico che sembra fatto apposta per esaltare non solo la difformità di giudizio, ma l’inadeguatezza tecnica di troppi direttori di gara i quali, di volta in volta, in queste ventinove giornate hanno tartassato molti club con i loro sfondoni.