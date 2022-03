Napoli-Udinese 2-1, il tabellino

NAPOLI - Vittoria in rimonta per il Napoli che supera 2-1 l'Udinese. La squadra di Cioffi sblocca nella prima frazione con Deuloefu, nella ripresa gli azzurri pareggiano e sorpassano con la doppietta di Osimhen, prima che l'Udinese resti in 10 per il rosso a Pablo Marì (fallo su Zielinski).