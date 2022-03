Diretta Roma-Lazio ore 18: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Un derby con vista sull’Europa. Roma-Lazio va oltre il primato cittadino perché mette in palio punti pesanti per un posto europeo. Mourinho contro Sarri per la seconda volta all’Olimpico. All’andata 3-2 per i biancocelesti, era fine settembre, le due squadre avevano da poco iniziato i loro rispettivi percorsi con i nuovi allenatori. Oggi tutta un’altra storia: “Sarà fondamentale l’approccio. La Roma che mi piace di più è quella che vince”, ha dichiarato Mourinho in conferenza stampa. Mau invece, ha caricato la squadra: “Da tre mesi vedo una Lazio più viva e matura. Ma vorrei vederla per più tempo. Ogni derby è a sé, la sfida sarà difficile come all’andata”. La Lazio ha vinto due degli ultimi tre derby di Roma in Serie A (1P): lo stesso numero di successi ottenuti nei precedenti 15; tuttavia, i biancocelesti non hanno trovato i tre punti nelle ultime due sfide contro i giallorossi disputate nel girone di ritorno nel massimo campionato (1N, 1P)