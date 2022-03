Roma-Lazio 3-0: Abraham scatenato, il derby è di Mourinho

ROMA - Derby senza storia all’Olimpico, la Roma batte la Lazio per 3-0 con i gol tutti nel primo tempo. Apre Abraham al primo minuto, lesto a toccare in porta un pallone che poco prima si era stampato sulla traversa con un angolo di Pellegrini. L’inglese, scatenato, raddoppia al 22’ . Al 40’ poi, punizione capolavoro di Pellegrini. La reazione biancoceleste non c’è mai, i pericoli dalle parti di Rui Patricio non arrivano. Immobile isolato, Milinkovic lotta senza lasciare il segno. Per Mourinho tre punti fondamentali in chiave Europa. Questa è una vittoria che vale doppio, sorpassata la Lazio per il quinto posto.

Roma-Lazio, la cronaca

La Roma inizia non bene, ma benissimo il derby. Al 1’ calcio d’angolo di Pellegrini che finisce sulla traversa, Abraham nella respinta fa subito 1-0. Lazio in bambola in maniera immediata. Strakosha salva su Pellegrini, al 22’ poi raddoppio di Abraham su ottimo assist di Karsdorp. Al 38’ prima e unica occasione per gli uomini di Sarri con Luis Alberto: Rui Patricio blocca con facilità. Superiorità della Roma su ogni parte del campo e al 40’ arriva anche il tris con una splendida punizione di Pellegrini. Dopo due minuti traversa di Mkhitaryan con un tiro da fuori area. Il primo tempo finisce con gli olé dei tifosi giallorossi sul possesso palla dei giocatori di Mourinho.

La Roma gestisce, poi la festa

Si riparte con una Lazio leggermente più convinta, ma la manovra rimane sterile. Mancini sbraccia su Luis Alberto e si becca il giallo. Si accendono gli animi e Irrati cerca di far tornare la calma. Fuori Hysaj per Lazzari è la prima mossa di Sarri. Al 65’ escono anche Felipe Anderson e Leiva per Luka Romero e Cataldi. Al 67’ Abraham davanti a Strakosha ha il colpo del poker: pallone fuori. Cala l'intensità e la reazione biancoceleste è troppo leggera per mettere paura alla Roma. All'80' Cataldi su punizione non trova la porta. Ultimo squillo biancoceleste con Pedro: Rui Patricio ferma a terra. Finisce la partita e inizia la festa giallorossa in un Olimpico scatenato.