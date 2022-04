Tris Napoli all'Atalanta e Milan preso. Udinese, manita al Cagliari

BERGAMO - Il Napoli è ancora da scudetto, la corsa non si ferma nemmeno a Bergamo contro l'Atalanta e il sogno continua. La squadra di Spalletti batte la Dea 3-1 con i gol di Insigne (rigore), Politano ed Elmas, volando a 66 punti in classifica e agganciando in testa il Milan (che deve giocare ancora con il Bologna). Inutile per Gasperini la rete di De Roon che illude soltanto e che non basta per la rimonta. Vincono il cinismo e la solidità difensiva del Napoli contro l'intensità dell'Atalanta, insufficiente però per scardinare le maglie azzurre. Gasperini, fermo a 51 punti con una partita in meno, ora ha la Fiorentina attaccata, la Lazio davanti e la Roma che può allungare. Nell'altra sfida del pomeriggio di Serie A, Beto torna tutto insieme e annienta il Cagliari con una tripletta. Alla Dacia Arena finisce in goleada, 5-1 con i gol anche di Becao e Molina (un cucchiaio bellissimo dalla distanza). Solo per le statistiche il centro di Joao Pedro.

Classifica Serie A Napoli da scudetto: tris all'Atalanta La novità di Spalletti è Zanoli terzino destro per Di Lorenzo (infortunato), davanti c'è Mertens (Osimhen è squalificato), mentre nell'Atalanta Muriel parte dall'inizio con Malinovskiy in appoggio, che all'8' accende il match ma Ospina para in tuffo. L'avvio della Dea è più convinto, ma il Napoli alla prima imbucata trova la giocata vincente: Zanoli serve Mertens, steso da Musso in uscita. Di Bello prima non concede rigore, poi al Var rivede tutto e fischia il fallo. Dal dischetto Insigne incrocia con forza e fa 0-1 (14'). Cala il ritmo nerazzurro, solo Freuler preoccupa Ospina col destro, poi al 37' il Napoli mostra ancora cinismo e raddoppia al secondo affondo: lo schema su punizione funziona perfettamente, Insigne per Politano che al volo incrocia all'angolino, gran gol e 2-0 azzurro, con tutta la linea dell'Atalanta sorpresa. Gasperini riparte con Boga e Miranchuk, fuori Malinovskiy e Hateboer. L'ex Sassuolo spaventa Ospina, il russo invece crea e mette sulla testa di De Roon il pallone che riapre la gara al 58'. Equilibrio assoluto, gli allenatori provano con i cambi a troncare lo stallo, entrano Maehle (per Djimsiti ko), Elmas, Lozano e Fabian Ruiz, ma è Boga a giro a minacciare Ospina, che vola e devia. Le sostituzioni di Spalletti però diventano letali all'81': contropiede di Lozano che serve Elmas, freddo davanti a Musso. È il 3-1, esulta il Napoli, festa a Bergamo. Tabellino Atalanta-Napoli