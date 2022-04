Verona in volo con Simeone: battuto il Genoa

VERONA - Basta un acuto di Simeone al Verona per tornare al successo dopo tre gare di digiuno. Con il 16esimo gol in campionato del 'Cholito' (ex di giornata) la squadra di Tudor batte infatti 1-0 il Genoa al Bentegodi e si prende il nono posto in classifica (scavalcato il Sassuolo), imponendo la prima sconfitta (dopo 8 partite) al tecnico rossoblù Blessin che non riesce così a staccare il Venezia e resta penultimo.

Verona-Genoa 1-0: statistiche e tabellino Le 'mosse' dei tecnici Tra i padroni di casa restano ai box Dawidowicz, Lasagna, Pandur, Veloso e anche Barak dà forfait all'ultimo. C'è così Bessa (100esima presenza con la maglia del'Hellas) con Caprari a sostegno di Simeone nel 3-4-2-1 di Tudor, con Tameze a far coppia in mediana con Ilic mentre tocca a Gunter guidare la difesa. Sull'altro fronte non c'è lo squalificato Ostigard e sono out anche Buksa, Cambiaso, Czyborra, Vanheusden nel 4-2-3-1 schierato da Blessin che affida a Destro il peso dell'attacco, con Melegoni tra Gudmundsson e Portanova sulla trequarti. Serie A, la classifica Subito Simeone, legno per Caprari Il Verona come sempre parte fortissimo e riesce a sorprendere la difesa rossoblù che era reduce da quattro 'clean sheet' consecutivi (sei in totale quelli totalizzati nelle ultime otto gare sotto la nuova guida tecnica): Caprari per Bessa e splendida 'imbucata' per il Simeone che è più lesto di Vasquez e già al 5' fa 1-0, mentre poco dopo spreca l'occasione del raddoppio non riuscendo a servire Caprari tutto solo in area (11'). Il Genoa prova a reagire ma Melegoni dal limite fa il 'solletico' a Montipò (11') che risponde presente anche sul più insidioso tentativo di Portanova (15'). C'è più qualità nella fase offensiva dei padroni di casa e al 21' serve l'aiuto del palo a Sirigu per negare il raddoppio a Caprari: il portiere ospite tocca appena la palla sul destro a giro del fantasista, ma quanto basta per mandarla sul legno. E dopo una decisiva chiusura di Vasquez su Bessa è ancora il portiere a salvare i liguri sbarrando la strada a Caprari (31').