MILANO - Stefano Pioli sarà chiamato a fare i conti con l'emergenza in vista della sfida di domenica sera contro il Torino, valevole per la trentaduesima giornata di campionato. Il tecnico rossonero si ritrova infatti con gli uomini contati in difesa. Romagnoli, che è stato costretto a saltare anche la gara contro il Bologna per un problema all'adduttore sinistro, è in forte dubbio. Al momento Pioli può contare solo sulla coppia formata da Kalulu e Tomori, con Gabbia unico sostituto.