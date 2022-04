Juve-Inter, paga...De Sciglio. "Critica irrispettosa all'arbitro", espulso

TORINO - Il Giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha preso provvedimenti sull'infuocato post-gara di Juventus-Inter, con l'espulsione di Mattia De Sciglio nel tunnel che porta agli spogliatoi dell'Allianz Stadium. Per il difensore bianconero un turno di squalifica e un'ammenda di 5 mila euro "per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce gli spogliatoi, rivolto una critica irrispettosa al Direttore di gara". Un'altro squalificato dunque per Massimiliano Allegri per la trasferta di Cagliari dopo quella di Alvaro Morata (diffidato e ammonito per il fallo su Dumfries).