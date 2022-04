Moggi: "Hanno giustiziato la Juve. Scudetto al Napoli"

NAPOLI - “Ci sono stati errori evidenti, da parte del Var, contro i bianconeri. Hanno giustiziato la Juventus“. Così Luciano Moggi, ex dirigente della Vecchia Signora, a oltre 24 ore dal triplice fischio, ha commentato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “La Città del Pallone” condotta da Valter De Maggio quanto accaduto all'Allianz Stadium domenica sera. Il ko contro la squadra di Simone Inzaghi, come ammesso dallo stesso Massimiliano Allegri nell'intervista postpartita, spegne definitivamente i sogni di rimonta dei bianconeri, ora a -8 dal Milan capolista a sette turni dalla fine.

Moggi sulla lotta scudetto

A proposito della volata scudetto, Moggi sembra avere le idee piuttosto chiare: “Il Napoli è la favorita per la vittoria finale e, credo, che alla fine vincerà lo Scudetto. Il Milan non ha le armi per vincere il campionato, davanti non ha giocatori che la buttano dentro. Ai rossoneri manca l’attaccante”. Parlando poi del mercato in chiave azzurra, l'ex dirigente del club commenta: “La società si sta muovendo bene. Kvaratskhelia lo conosco bene, è un giocatore già pronto, può diventare un top player. Ha qualità straordinarie”.