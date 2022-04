Diretta Cagliari-Juve ore 20.45: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

CAGLIARI - Alle ore 20.45 all'Unipol Domus, la Juve fa visita al Cagliari nell'anticipo della 32ª giornata del campionato di Serie A. I bianconeri sono chiamati a ripartire immediatamente dopo il ko di domenica in casa contro l'Inter. La sconfitta contro i nerazzurri ha interrotto una striscia di risultati utili consecutivi che durava da 16 turni. La squadra di Massimiliano Allegri, però, devi lasciar stare i rimpianti e tornare subito al successo per difendere il quarto posto dall'assalto della Roma, ora a -5. Lo stesso tecnico della Vecchia Signora, nella conferenza stampa della vigilia, ha sottolineato l'importanza delle prossime partite e la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Stasera di fronte ci sarà un Cagliari in piena lotta per non retrocedere. I rossoblù di Walter Mazzarri, infatti, attualmente sono al quartultimo posto, a +3 dal Venezia terzultimo che, però, deve recuperare ancora una partita. I sardi, poi, sono reduci da quattro ko consecutivi e l'ultima vittoria risale al 27 febbraio, 2-1 esterno contro il Torino. La Juve ha trovato il successo in 10 degli ultimi 11 confronti con il Cagliari in Serie A (nel parziale la sola vittoria con Zenga in panchina il 29 luglio 2020) e in queste sfide per ben otto volte non ha subito gol.