Diretta Inter-Verona ore 18: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

MILANO - Rilanciata dal bel successo contro la Juventus, l'Inter torna prepotentemente in corsa per la lotta scudetto. I nerazzurri ospiteranno il Verona di Tudor, reduce dal successo casalingo contro il Genoa. "Sarà una partita molto importante per noi e difficile perché troviamo una squadra che ha grandissima intensità, giocatori di qualità quindi dobbiamo essere bravi a fare una grande partita, da vera Inter", ha dichiarato il tecnico nerazzurro SImone Inzaghi, che dovrà rinunciare allo squalificato Lautaro Martinez. "Ma ho la fortuna di avere Dzeko, Correa, Caicedo e Sanchez che stanno bene e sono a disposizione, si stanno allenando nel migliore dei modi ma aldilà degli attaccanti servirà una partita importante da parte di tutta la squadra", ha spiegato il tecnico nerazzurro. Il Verona recupera Lasagna e si affiderà in attacco a Simeone. I gialloblu sono reduci da otto punti nelle ultime cinque gare (dove hanno perso solo con il Napoli).