Bicchiere di urina lanciato durante Inter-Verona: daspo a un tifoso

MILANO - Non è sfuggito alla Polizia di Stato il gesto di un tifoso di 21 anni del Verona, che durante la partita contro l'Inter ha lanciato un bicchiere pieno di urina dal settore ospiti. Per lui daspo di tre anni , provvedimento emesso dal questore di Milano, Giuseppe Petronzi.

Daspo anche a due tifosi dell'Inter

Sanzionati anche altri due tifosi dell'Inter, sempre con un daspo di tre anni. Il primo, tifoso interista ventenne, per aver cercato di eludere durante le fasi di filtraggio al gate 3 i controlli di accesso, spingendo e inveendo contro una steward per poi opporre resistenza anche ai poliziotti intervenuti, che lo hanno denunciato; il secondo, sempre tifoso interista, un 21enne, invece per il possesso durante le fasi di accesso di un fumogeno.