Moratti: "Inter, prendi Dybala. Scudetto? Attenzione alla Juve"

TORINO - "E' un campionato che ogni domenica mette in pista qualcosa di nuovo e fa sì che ci sia qualcuno di diverso come possibile vincitore dello scudetto. Stavolta però mi sembra che l'Inter abbia fatto il passo giusto e soprattutto abbia convinto, visto che ha giocato veramente bene". Sono le parole di Massimo Moratti a Radio 1 Rai sulla corsa scudetto . L'ex presidente dell' Inter ha poi aggiunto: "La Juve non è fuori dai giochi, in una maniera o nell'altra riesce a vincere. Mancano poche domeniche ma bisogna fare attenzione alla Juve".

Le parole di Moratti

Poi, su Milan e Napoli: "Il Milan ha fatto tantissimo, c'è solo da ringraziare Pioli. La squadra ha fatto molto bene, adesso è in un momento di stanca un po' come avvenuto per l'Inter in tante domenica. Capita a tutte le squadre un momento di crisi, adesso bisogna vedere se avrà la forza per riprendersi. Di certo l'attacco si è espresso malissimo ieri sera. Il Napoli? Non mi aspettavo questa situazione ieri ma la Fiorentina ha giocato veramente bene. Non cambio idea, lo trovo un avversario difficile per l'Inter, forse il più serio".

Sul nuovo stadio di Milano e su Dybala

"Sesto San Giovanni è un'ottima zona ma è un peccato portare lo stadio fuori Milano. San Siro è talmente bello e si vede il calcio così bene che questa necessità non c'è. C'è una necessità economica. Tenere un monumento lì è inutile, ma quando un tifoso entra a San Siro sente tutta la forza e la passione di quel posto" ha spiegato Moratti in merito alla querelle sul nuovo impianto. Infine, su Dybala: "Chi prenderei tra Dybala e Lukaku? Dybala è talmente forte che lo prenderei sempre, poi lì dipende dal nostro centravanti. Di un centravanti abbiamo bisogno, se anche non fosse Lukaku uno deve arrivare".