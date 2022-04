Serie A, arbitri: Juve-Bologna a Sacchi. Per il Torino c'è Prontera

TORINO - Sono stati desginati gli arbitri del quattordicesimo turno di ritorno del campionato di serie A. Il big match che andrà in scena lunedì alle 19, tra Napoli e Roma è stato affidato a Marco Di Bello della sezione di Brindisi, con lui gli assistenti Meli e Valeriani, il quarto uomo Sozza e gli arbitri Var Di Paolo e Ranghetti. Per quanto riguarda le altre designazioni, Fabio Maresca, dirigerà Spezia-Inter, anticipo della giornata pasquale di Serie A, in programma venerdì 15 alle 19. Insieme all'arbitro della sezione di Napoli gli assistenti Baccini e Lombardi, il quarto ufficiale di gara Ghersini e gli addetti Var Banti e Costanzo. Alle 21 l'altro anticipo del venerdì: Milan-Genoa. A dirigere il match del Meazza, Daniele Chiffi della sezione di Padova, con lui gli assistenti Bottegoni e Vecchi, il quarto ufficiale di gara Rapuano e gli arbitri Var Orsato e Passeri. Sabato alle 12.30, per Cagliari-Sassuolo ci sarà Massa di Imperia, alle 14.30 Sampdoria-Salernitana (Valeri di Roma) e Udinese-Empoli (Marchetti di Ostia Lido), alle 16.30 Fiorentina-Venezia (Abisso di Palermo), alle 18.30 Juventus-Bologna (Sacchi di Macerata) e alle 20.45 Lazio-Torino (Prontera di Bologna). Lunedì sera alle 21, chiuderà il quadro di giornata la sfida tra Atalanta e Verona che sarà "fischiata" da Piccinini.