Samp ko, sorride la Salernitana. Udinese show con l'Empoli

TORINO - Non si interrompe la crisi dell'Empoli, battuto dall'Udinese per 4-1 alla Dacia Arena nella 33ª giornata di Serie A e a secco di successi dal 12 dicembre scorso (1-0 sul Napoli al Maradona): i ragazzi di Andreazzoli hanno collezionato 8 pareggi e 8 sconfitte nelle ultime 16 gare, mentre i friulani di Cioffi sorridono per la terza vittoria di fila. Doloroso ko casalingo invece per la Sampdoria, superata per 2-1 dalla Salernitana che, dopo aver perso in modo bruciante con la Roma nello scorso weekend, torna a sperare in una miracolosa salvezza. I campani di Nicola non vincevano da 11 gare in campionato e, con due partite da recuperare, possono ancora sognare di non retrocedere.

Poker dell'Udinese all'Empoli In terra friliana l'Udinese, priva di Beto infortunato, scende in campo con Success accanto a Deulofeu in attacco, mentre Pussetto si siede in panchina. L'Empoli, senza Di Francesco, Tonelli, Haas, Marchizza e Zurkowski (quest'ultimo per squalifica), schiera La Mantia titolare, partner d'attacco di Pinamonti. La partita si mette subito bene per l'Udinese, che sblocca il risultato al 7' grazie a un'autorete: Ismajli prova a respingere un cross di Molina, ma colpisce malissimo, spedendo il pallone nella propria porta. Al 18' Benassi ha l'occasione del pareggio, ma si fa ipnotizzare da Silvestri, che gli esce incontro. L'Udinese controlla bene l'incontro, raddoppiando nella ripresa: Deulofeu, all'undicesimo gol in campionato, mette in rete al 52' con un destro dai 18 metri, irragiungibile per il portiere Vicario, che si distende vanamente. L'Empoli riapre la gara su calcio di rigore al 70', concesso dall'arbitro Valeri per uno sgambetto di Success a La Mantia. Al primo tentativo Silvestri para il penalty di Pinamonti, ma Bandinelli ribadisce in gol. Il direttore di gara, aiutato dal Var, fa però ripetere: Pinamonti torna sul dischetto e non sbaglia. L'illusione dei toscani dura poco, perché al 79' i friulani di Cioffi trovano il 3-1: Pussetto, entrato da 4 minuti, batte Vicario con un bel diagonale, su geniale assist di Deulofeu. La festa bianconera non è finita perché il 20enne tedesco Samardzic, anche lui nuovo entrato, cala il poker con un bellissimo sinistro dai 20 metri. L'Udinese vince 4-1 e sale a tre vittorie di fila in campionato: non le accadeva dal dicembre 2020. Udinese-Empoli 4-1, tabellino e statistiche