Serie A, Maresca arbitra Sassuolo-Juve: a Sozza Inter-Roma

Archiviate le semifinali di Coppa Italia, nel weekend si torna in campo per il 34° turno del campionato di Serie A. Sarà una giornata che potrebbe risultare decisiva sia per la lotta scudetto che per la retrocessione e le coppe europee. L'Inter di Simone Inzaghi, dopo aver battuto 3-0 il Milan nel derby ed essersi guadagnato il pass per la finale dell'11 maggio contro la Juve, ospiterà sabato alle 18 la Roma del grande ex José Mourinho. A dirigere la sfida sarà Simone Sozza, arbitro della sezione di Seregno, che sarà coadiuvato dai guardalinee Carbone e Bindoni. Il quarto ufficiale di gara sarà Manganiello, mentre gli addetti alla Var Irrati e Zufferli. Il Milan, attualmente in testa - i nerazzurri mercoledì recupereranno la partita del Dall'Ara contro il Bologna -, faranno invece visita alla Lazio domenica alle 20.45 all'Olimpico. Dirigerà Marco Guida di Torre Annunziata, insieme ai guardalinee Melli e Peretti, al quarto uomo Piccinini e agli arbitri Var Orsato e Zufferli.