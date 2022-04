Inter-Roma 3-1: Inzaghi primo in classifica, Mourinho ko

MILANO - Inter show a San Siro contro la Roma e passo importantissimo verso lo scudetto. I nerazzurri di Simone Inzaghi battono 3-1 la squadra di Mourinho nel match valido per il 34° turno di campionato e salgono al primo posto della classifica di Serie A , con un punto in più sul Milan secondo e impegnato domani in casa della Lazio. E' una vittoria fondamentale per l'Inter e per la sua corsa verso lo scudetto. I nerazzurri giocheranno mercoledì sul campo del Bologna, nel recupero della ventesima giornata. A sbloccare la partita è Dumfries al 30' minuto del primo tempo, dopo dieci minuti arriva il raddoppio nerazzurro firmato da Brozovic con un bellissimo gol. A inizio ripresa la terza rete interista, con Lautaro Martinez, e nel finale il gol di Mkhitaryan per il definitivo 3-1. Si ferma così la Roma, ko dopo diversi risultati utili di fila e che rimane a quota 58 punti (a meno 5 dalla Juve).

Inter-Roma: curiosità e statistiche

Le scelte di Inzaghi e Mourinho

Simone Inzaghi lancia in attacco la coppia formata da Lautaro e Dzeko. Nella difesa a tre gioca Dimarco con De Vrij e Skriniar. Nella Roma, Mourinho schiera Pellegrini ed El Shaarawy alle spalle di Abraham, mentre in difesa gioca Ibanez e non Kumbulla.

Prima Dumfries, poi Brozovic: è 2-0 all'intervallo

La prima parte di gara è caratterizzata da un ritmo molto contenuto e un possesso di palla equilibrato, senza occasioni da una parte e dall'altra. La prima chance del match arriva al 18' minuto di gioco, con la conclusione di Calhanoglu da fuori area che impegna Rui Patricio. La Roma risponde subito dopo con un tiro di Mkhitaryan che termina a lato. Poi, dopo che Mancini sfiora il gol di testa su punizione di Pellegrini, l'Inter sblocca il risultato e passa avanti alla mezz'ora di gioco: palla di Calhanoglu in verticale per Dumfries, che scatta sul filo del fuorigioco e batte il portiere giallorosso. Passano 10 minuti e la formazione di Simone Inzaghi trova anche il raddoppio, con un bellissimo gol di Brozovic, che trova la rete con un destro a giro sotto l'incrocio. La Roma accusa il colpo, l'Inter non si ferma e sfiora il terzo gol, ancora con Dumfries su cross di Dimarco. E' l'ultima emozione del primo tempo: all'intervallo è 2-0 per i nerazzurri.

Lautaro firma il tris, segna Mkhitaryan: finisce 3-1 per l'Inter

Il secondo tempo inizia senza cambi nelle due formazioni. Passano appena 7 minuti e i padroni di casa chiudono l'incontro con la rete del 3-0: a segnare è Lautaro Martinez di testa su calcio d'angolo battuto da Calhanoglu. Al 63' arrivano i primi cambi dell'incontro, li effettua Inzaghi inserendo Correa e Bastoni per Dzeko e Dimarco. Mourinho risponde subito dopo, anche lui con un doppio cambio: dentro Carles Perez e Veretout, fuori El Shaarawy e Pellegrini. La partita non regala più tante emozioni. La parte centrale della ripresa, oltre ad un'occasione per il poker dell'Inter su incredibile disattenzione della difesa giallorossa, è caratterizzata da altre sostituzioni: per i nerazzurri entrano anche Gagliardini e Gosens per Brozovic e Perisic mentre nella formazione ospite Zalewski e Abraham lasciano il posto a Vina e Shomurodov. Nel finale, c'è spazio anche per Bove, che prende il posto di Sergio Oliveira (diffidato e ammonito, salterà la sfida con il Bologna) e per la standing ovation per Lautaro, con l'ingresso in campo di Sanchez. La Roma si sveglia poi nel finale e trova la rete all'85' con Mkhitaryan, che batte Handanovic dopo il velo di Karsdorp su assist di Shomurodov, ma è troppo tardi. L'Inter gestisce il risultato e porta a casa i tre punti: a San Siro finisce 3-1 per i nerazzurri, che fanno un passo molto importante verso lo scudetto.