Diretta Salernitana-Fiorentina ore 12.30: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

SALERNO - Reduce da due vittorie consecutive in campionato (contro Sampdoria e Udinese), la Salernitana ospita la Fiorentina, per cercare di alimentare il sogno salvezza. I viola vogliono riscattare l'eliminazione in Coppa Italia per mano della Juventus e cercano punti pesanti nella corsa ad un posto in Europa. Il tecnico dei granata Nicola, carica i suoi. "Stiamo costruendo una rincorsa, giochiamo ogni gara con la volontà di fare e l'anima di osare. Incontriamo una squadra importantissima - ha dichiarato - per identità di gioco e per il campionato che sta facendo. Siamo consapevoli della loro forza, hanno pochi punti deboli ma dobbiamo insistere sulle nostre armi per fargli male". Italiano vuole dimenticare la semifinale con la Juve e rilanciarsi in campionato. "Si riparte con le nostre certezze, da quello che stiamo proponendo e che abbiamo fatto anche contro la Juve, anche se gli episodi non ci hanno aiutato. Ogni partita è difficilissima prima di giocarla, andiamo in un campo caldissimo. La Salernitana viene da due vittorie e si giocano tutto. Dobbiamo essere concreti. In campionato veniamo da un momento positivo. Stando attenti possiamo fare un'ottima partita".