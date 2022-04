Salernitana-Fiorentina 2-1: Bonazzoli decisivo, Nicola vince ancora

SALERNO - Una Salernitana incredibile riapre a sorpresa il discorso salvezza. In una settimana è cambiato tutto nella parte bassa della graduatoria, con la formazione di Nicola che è riuscita infatti a battere in casa la Fiorentina con il risultato di 2-1 e ad ottenere la terza vittoria di fila dopo i successi in trasferta contro Sampdoria e Udinese, salendo a 25 punti in classifica e ad appena tre punti dal Cagliari (quartultimo e impegnato sul campo del Genoa). Dopo tre vittorie di fila, invece, si ferma la Fiorentina: la squadra di Italiano resta settima con 56 punti. E' Djuric a sbloccare la partita dell'Arechi dopo 9 minuti di gioco. Nella ripresa, prima il momentaneo pareggio firmato da Saponara e poi al 79' il gol decisivo di Bonazzoli che regala la vittoria a Nicola.

Salernitana-Fiorentina: curiosità e statistiche Sblocca Djuric, 1-0 Salernitana all'intervallo Nicola si affida a Djuric e Verdi in attacco, con Gyomber, Fazio e Ranieri nella difesa a tre. Italiano invece lancia dal primo minuto Ikoné, Cabral e Nico Gonzalez nel tridente offensivo. La formazione di casa parte subito fortissimo e colleziona nei primi minuti tre limpide occasioni da gol, tutte e tre con Verdi. Al 9' minuto di gioco, alla quarta chance, la Salernitana sblocca il risultato e passa in vantaggio: gol di Djuric di testa su calcio d'angolo battuto da Bohinen. La Fiorentina prova subito a reagire e si fa vedere in avanti, prima con un colpo di testa di Cabral e poi con Nico Gonzalez, che non arriva di pochissimo su traversone di Biraghi. La partita è viva ed entrambe le squadre cercano la via del gol: ci prova prima Zortea con un gran destro da fuori, poi due volte di testa Cabral. Il risultato, però, non cambia nel primo tempo e all'intervallo è 1-0 per la Salernitana.