Napoli, clamoroso ko con l'Empoli: da 0-2 a 3-2! Pari Bologna-Udinese

Dal Napoli al Napoli, l'Empoli torna alla vittoria (la prima del girone di ritorno) 133 giorni dopo quella firmata al Maradona lo scorso 12 dicembre e spegne quasi definitivamente le speranze scudetto degli azzurri. In sette minuti, dall'80' all'88', i toscani si regalano un capolavoro e una rimonta impensabile da 0-2 a 3-2, stendendo per la seconda volta in stagione la squadra di Spalletti. Che ora, a -5 dall'Inter, vede scappare via il sogno del tricolore. Pareggio invece tra Bologna e Udinese: Hickey, Udogie, Success e Sansone i protagonisti del 2-2.

Classifica Serie A Napoli ko a Empoli: da 0-2 a 3-2! Tre tentativi con la testa di Osimhen, sempre impreciso, e uno spunto di Bandinelli finito fuori animano i primi minuti di Empoli-Napoli, che però viaggia a ritmi piuttosto bassi. Meglio la squadra di Andreazzoli, è più fluida e innesca meglio le punte, ma scarseggiano le occasioni. Agli azzurri basta una giocata per portarsi sull'1-0: Lozano crossa basso, Osimhen fa il velo e Mertens mette dentro il suo 9° centro in campionato al 44'. Spalletti ad inizio ripresa toglie Zanoli per Malcuit e trova il raddoppio al 53' con Insigne, assistito da Anguissa e bravo a incrociare il sinistro. Per il capitano azzurro è il secondo gol su azione dopo quello alla Lazio, agganciato Hamsik a 121 reti nella classifica dei migliori marcatori della storia del Napoli, davanti ora ha solo Mertens (146). L'Empoli non ci sta, resta in partita e realizza l'impensabile segnando tre gol in sette minuti e ribaltando tutto: all'80' la riapre con Henderson, entrato dalla panchina, poi l'incredibile errore di Meret, che si fa intercettare il rinvio, regala a Pinamonti la deviazione del pareggio all'83'. All'87' la rimonta è completata dalla doppietta di Pinamonti su assist di Bajrami. Tabellino Empoli-Napoli