Lazio-Milan 1-2: Giroud e Tonali fanno volare Pioli

ROMA - Lazio ribaltata, prova di forza del Milan all'Olimpico. Gol in apertura di Immobile, poi i rossoneri giocano bene e creano tante occasioni. Nella ripresa pareggia Giroud, al 92' zampata vincente di Tonali che vale tre punti d'oro per la corsa scudetto . Inter sorpassata (Inzaghi ha sempre una partita in meno), si corre forte per il titolo. Sarri invece, nonostante la beffa, rimane in corsa per l'Europa. La Roma, quinta, è sempre avanti di due punti.

Lazio-Milan, la cronaca

La Lazio parte fortissima e Immobile sigla subito il vantaggio al 4’. Assist perfetto di Milinkovic e Ciro fa 26 in campionato da due passi. Poco dopo Strakosha rischia la frittata toccando il pallone con la mano fuori area su un rimpallo con Messias. Che rischio, ma è solo punizione per il Milan e cartellino giallo per il portiere. Sale la pressione rossonera, Giroud ci prova di testa, palla fuori di poco. Leao è una spina nel fianco della difesa laziale e al 28’ calcia con il mancino centrando solo l’esterno della rete. Kessie tira dal limite, Strakosha c’è. Proteste del Milan per un tocco di mano in area da parte di Luis Alberto. Guida lascia correre. Strakosha è bravo a respingere una punizione di Theo Hernandez. Si chiude il primo tempo con la Lazio in vantaggio.

Giroud c'è, con Tonali è festa

In apertura la fiammata di Leao è letale: palla in mezzo per Giroud che anticipa Radu e sigla la rete dell’1-1. È solo il 50esimo, il Milan spinge e la Lazio va in difficoltà. Radu sulla linea salva un pallone deviato da Kessie sul secondo palo. Sarri cambia togliendo Leiva e Luis Alberto per Cataldi e Basic. Mezz’ora al termine. Messias con il mancino fa venire i brividi alla Lazio, palla che esce di pochissimo. Cambia pure Pioli al 68’: richiamati in panchina Brahim Diaz e Giroud, dentro Ibrahimovic e Rebic. Poco dopo dentro anche Krunic per Messias. Scendono un po’ i ritmi, ma Leao è sempre super. All’84’ botta violenta sul primo palo, Strakosha alza in calcio d’angolo. Il portiere albanese respinge pure un tiro da fuori di Rebic. Ci prova Ibra, ci prova Theo. Marusic perde palla, Acerbi pasticcia, Ibra serve Tonali che fa il 2-1. Pieno recupero, doccia gelata per la Lazio. Finisce con la beffa, è festa rossonera.