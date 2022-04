Serie A, una giornata di squalifica a Makengo e Calhanoglu

MILANO - Il giudice sportivo ha fermato per una giornata Calhanoglu (Inter) e Makengo (Udinese): entrambi hanno rimediato l'ammonizione nelle gare di recupero che, da diffidati, ha fatto scattare la sanzione. Tra le società doppia ammenda per il Bologna: 5.000 euro "a titolo di responsabilità oggettiva, per avere propri raccattapalle rallentato ripetutamente, durante il secondo tempo della gara, la regolare ripresa del giuoco" e 3.000 euro "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre bengala nel recinto di giuoco". Tra i preparatori atletici, un turno a Claudio Spicciariello dell'Inter, "perchè, al 30° del secondo tempo, si rivolgeva provocatoriamente nei confronti di un calciatore della squadra avversaria".