Diretta Sampdoria-Genoa ore 18: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

GENOVA - Sarà il derby della Lanterna numero 107 una delle gare inaugurali della 35ª giornata di Serie A. Alle ore 18, allo stadio Luigi Ferraris, andrà in scena la sfida tra la Sampdoria di Giampaolo ed il Genoa di Blessin con in palio 3 punti potenzialmente fondamentali in ottica salvezza. I blucerchiati sono al momento al 16° posto in campionato con 30 punti e arrivano dal pareggio per 1-1 in casa del Verona di Igor Tudor, che ha di fatto interrotto una striscia di 3 sconfitte consecutive contro Roma (0-1), Bologna (2-0) e Salernitana (1-2). Discorso differente per la formazione rossoblù, attualmente penultima in campionato con 25 punti e reduce da 4 ko di fila contro Hellas (1-0), Lazio (1-4), Milan (2-0) e Cagliari (0-1). In palio c'è molto di più che la gloria di un derby.