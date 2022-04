Diretta Cagliari-Verona ore 15: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

CAGLIARI - Ennesima 'chiamata alle armi' per il Cagliari di Walter Mazzarri, che oggi (sabato 30 aprile, ore 15) ospiterà il Verona di Igor Tudor (squalificato e sostituito in panchina dal vice Salvatore Bocchetti). Si prevede il tutto esaurito all'Unipol Domus per spingere i sardi, tutti a disposizione del tecnico toscano e a caccia di un successo che sarebbe fondamentale nella corsa alla salvezza: "Ci sono ancora 12 punti a disposizione prima di trarre le definitive conclusioni - ha detto Mazzarri alla vigilia -. Non dobbiamo guardare al cammino degli altri o al calendario, ma dentro di noi". Sull'altro fronte, mentre provano a delinearsi sottotraccia scenari per il futuro societario, l'Hellas resta concentrato unicamente sulla conclusione del campionato e sulla difesa del nono posto in classifica nelle ultime quattro giornate del torneo.