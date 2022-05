Diretta Juve-Venezia ore 12.30: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

TORINO - Reduce dal successo strappato in extremis al Mapei Stadium con il Sassuolo, il tecnico della Juve Max Allegri ha sottolineato in conferenza stampa - senza troppi giri di parole - l'importanza della sfida, in programma oggi alle 12.30 all'Allianz Stadium, contro il Venezia: "Per la qualificazione aritmetica in Champions mancano quattro punti. Dobbiamo tornare a vincere nel nostro stadio". Un successo contro i lagunari ultimi in classifica, appena passati da Zanetti a Soncin dopo otto sconfitte consecutive, infatti, permetterebbe ai bianconeri di ipotecare il quarto posto. All'andata il match terminò 1-1: al vantaggio di Morata rispose Aramu.