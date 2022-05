Roma-Bologna 0-0, il tabellino

ROMA - Allo stadio Olimpico Roma e Bologna non vanno oltre lo (0-0). I giallorossi, con il pareggio spediscono la Juventus in Champions League, visto che a tre giornate dalla fine, la distanza tra la squadra di Mourinho e quella di Allegri è di 10 punti. In Champions anche il Napoli. Ok il Bologna, che coglie il sesto risultato utile consecutivo.