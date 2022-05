Diretta Atalanta-Salernitana ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BERGAMO - La 35ª giornata di Serie A si chiude stasera con il monday night tra Atalanta e Salernitana: la squadra di Gian Piero Gasperini cerca di acciuffare un posto in Europa mentre i ragazzi di Davide Nicola, reduci da tre successi di fila, sognano la salvezza. Nel 2022 Atalanta e Salernitana hanno raccolto lo stesso numero di punti in campionato: 17 in 15 gare giocate. I bergamaschi non vincono al Gewiss Stadium da quattro match mentre la Salernitana ha la peggior difesa della Serie A, con 70 reti subìte in 33 partite. All'andata, nello scorso settembre, l'Atalanta si è imposta 1-0 a Salerno con gol di Zapata al 75'.