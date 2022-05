Diretta Torino-Napoli ore 15: dove vederla in tv e streaming e probabili formazioni

TORINO - Reduce da sei risultati utili consecutivi (tre pareggi e tre vittorie), il Torino ospita il Napoli, già certo della qualificazione alla prossima Champions League. Per il tecnico granata Juric è già tempo di bilanci. "Se può essere un momento di svolta per il Toro? Non lo so. Come ho detto, ho trovato tantissime difficoltà dal passato, contratti altissimi, giocatori pagati tanto, problemi economici, scelte dei giocatori. Questo è stato un anno spettacolare, è stato difficile mettere le cose a posto, in un certo senso". Gli azzurri vogliono approfittare della sconfitta della Juventus e consolidare il terzo posto. ''I risultati - ha detto l'allenatore in seconda degli azzurri Domenichini, che ieri ha sostituito Spalletti in conferenza stampa - sono determinati da più fattori. In alcune partite non siamo stati fortunati, in altre sono stati bravi gli avversari. Ciò che ci preme è che la squadra è riuscita a superare difficoltà di varia natura riuscendo a conquistare l'obiettivo primario di stagione'', ha concluso il vice allenatore del Napoli.