TORINO- Gian Piero Gasperini e Ivan Juric, che in passato è stato giocatore del tecnico piemontese, sono seduti uno accanto all'altro in tribuna allo stadio Filadelfia per assistere da vicino alla partita del campionato Primavera tra Torino e Atalanta. I due si sono affrontati qualche settimana fa nel match di campionato terminato 4-4.